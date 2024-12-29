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حملة لزراعة أشجار الزينة في الكرك

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-12-2024 11:36 م

الوكيل الإخباري-   نفذت بلدية الكرك الكبرى، بالتعاون مع فريق مبادرة "الكرك بيتك"، اليوم الأحد، حملة لزراعة أشجار الزينة في الواجهة الشرقية لمدينة الكرك.

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وأكد رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التزام البلدية بمواصلة العمل التشاركي مع مختلف المبادرات الشبابية والمجتمعية، بهدف تحقيق بيئة خضراء، وتحسين المظهر الجمالي لشوارع المحافظة.


وأشاد المعايطة بجهود المتطوعين المشاركين في الحملة، وحرصهم على إبراز المدينة في أجمل صورة، مؤكدا أن هذه المبادرات تُسهم في تحقيق أهداف بيئية ومجتمعية تتطلع إليها البلدية وسكان المحافظة.

 
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