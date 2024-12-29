حملة لزراعة أشجار الزينة في الكرك

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية الكرك الكبرى، بالتعاون مع فريق مبادرة "الكرك بيتك"، اليوم الأحد، حملة لزراعة أشجار الزينة في الواجهة الشرقية لمدينة الكرك.

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وأكد رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التزام البلدية بمواصلة العمل التشاركي مع مختلف المبادرات الشبابية والمجتمعية، بهدف تحقيق بيئة خضراء، وتحسين المظهر الجمالي لشوارع المحافظة.