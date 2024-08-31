خطة مرورية لاستقبال العام الدراسي

الوكيل الإخباري- أعلنت ادارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، صباح غد الأحد، استكمال محاور العمل بالخطة المرورية الخاصة بعودة الدوام الرسمي لكافة مدارس الأردن.

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