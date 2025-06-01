دائرة الأراضي والمساحة تعقد امتحانا للمترشحين لمهنة مسّاح

الوكيل الإخباري- عقدت دائرة الأراضي والمساحة، امتحان مزاولة مهنة المساحة، الذي عقدته لـ 38 متقدمًا من القطاعين العام والخاص، في قاعات المركز الجغرافي الملكي، ممن انطبقت عليهم شروط مزاولة مهنة المساحة.

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وقال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، تعقيبًا على عقد الامتحان، الخميس، إنّه وتنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي بإطلاق الإمكانات لبناء المستقبل من خلال الحد من نسب البطالة وإتاحة مزيد من فرص العمل للمواطنين، تقوم دائرة الأراضي والمساحة بتأهيل الشباب للدخول في سوق العمل من خلال تمكينهم في العديد من المهن، من خلال إشرافها على إصدار الرخص القطاعية، والمتمثلة برخصة التقدير العقاري، ورخصة مزاولة مهنة المساحة، ورخصة المكاتب العقارية والشركات، ومكاتب المساحة.



وأكد العموش أن إشراف دائرة الأراضي والمساحة على مهنة تنظيم المساحة جاء استنادًا إلى نص المادة 11 من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 52 لسنة 2001 وتعديلاته.



وأوضح أن هذا الامتحان يأتي بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري، وتنظيم مزاولة مهنة المساح، مما يؤدي إلى تحقيق الجودة والتميّز والدقة في عمليات المسح، الذي يُعدّ جوهرًا أساسيًا للكثير من المعاملات الحكومية أو تعاملات القطاع الخاص.



وأعرب العموش عن شكره للمركز الجغرافي الملكي على توفيره لقاعات مجهزة ومهيأة لعقد الامتحان، لافتًا النظر إلى أن المركز أحد الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، والذي كان له الدور الكبير في تمكين وتسهيل إجراءات عقد الامتحان.