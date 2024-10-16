دائرة الإحصاءات: نستعد لأكبر تعداد سكاني في تاريخ الأردن

وقال فريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التعداد السكاني المقبل هو السابع منذ تأسيس الدائرة عام 1949 حيث سيوفر كافة المعلومات حول عدد السكان والمساكن والمنشآت في كافة محافظات المملكة، لافتا إلى تقسيم المملكة إلى مربعات سكنية حيث يتوقع تقسيمها إلى 22 ألف مربع، في حين كان عدد المربعات في آخر تعداد نحو 19 ألفا وسيجري على مدار شهر كامل.
وأضاف أن التعداد السكاني يشمل جميع السكان المتواجدين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم وفق الآلية المعمول بها دوليا لإجراء التعداد السكاني.
وأشار فريحات إلى أن مجلس الوزراء أقر أمس الثلاثاء الهيكلة والتحديث الإداري للدائرة إذ سيتم إدخال دوائر جديدة ودمج بعض المديرات بالإضافة إلى إلغاء المديريات القديمة لمواكبة التطور العالمي في مجال الإحصاءات.
يذكر أن آخر تعداد عام للسكان أجرته دائرة الإحصاءات العامة في الأردن يعود إلى عام 2015، ويعد التعداد العام أمر هام للدول وتجريه كل 10 سنوات.
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