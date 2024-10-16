دائرة الإحصاءات: نستعد لأكبر تعداد سكاني في تاريخ الأردن

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات آخر استعدادات الدائرة لتنفيذ أكبر عملية تعداد سكاني في تاريخ الأردن وذلك في التعداد العام للسكان والمساكن المنوي تنفيذه بداية عام 2025.

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وقال فريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التعداد السكاني المقبل هو السابع منذ تأسيس الدائرة عام 1949 حيث سيوفر كافة المعلومات حول عدد السكان والمساكن والمنشآت في كافة محافظات المملكة، لافتا إلى تقسيم المملكة إلى مربعات سكنية حيث يتوقع تقسيمها إلى 22 ألف مربع، في حين كان عدد المربعات في آخر تعداد نحو 19 ألفا وسيجري على مدار شهر كامل.



وأضاف أن التعداد السكاني يشمل جميع السكان المتواجدين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم وفق الآلية المعمول بها دوليا لإجراء التعداد السكاني.

وتابع أن جميع البيانات الفردية التي يجري جمعها في التعداد السكاني ليست للنشر ويجري حذفها نهائيا فور الانتهاء من الغرض الإحصائي، داعيا المواطنين إلى التعاون خلال إجراء التعداد السكاني.



وأشار فريحات إلى أن مجلس الوزراء أقر أمس الثلاثاء الهيكلة والتحديث الإداري للدائرة إذ سيتم إدخال دوائر جديدة ودمج بعض المديرات بالإضافة إلى إلغاء المديريات القديمة لمواكبة التطور العالمي في مجال الإحصاءات.