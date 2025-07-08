الثلاثاء 2025-07-08 02:34 م
 

رئيس النواب والمعايطة يؤكدان تعزيز العمل المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 08-07-2025 02:14 م
الوكيل الإخباري-  بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، آليات تعزيز العمل المشترك بما يخدم الرؤية الملكية للتحديث السياسي.اضافة اعلان


وعرض المعايطة، لدى استقباله الصفدي اليوم الثلاثاء، أبرز إنجازات الهيئة في مجال تقييم العملية الانتخابية الأخيرة، ومراجعة القوانين الناظمة لعملها، والتعليمات التنفيذية من النواحي الفنية، وبناء قدرات الكادر في مهارات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، والمراسلات، وصياغة التقارير الفنية، وتطوير منصات الهيئة الإلكترونية.

وأكد تبنّي نهج التعلّم المستمر والبناء على ما أُنجز كنهجٍ مستدام في عمل الهيئة، والسعي إلى التميز على المستوى الدولي.

بدوره، أكّد الصفدي أهمية تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، مثمّناً جهود الهيئة في متابعة تطورات العملية الانتخابية العالمية، ونقل صورة مشرقة عن التجربة الأردنية، بما يعزّز سمعة الأردن الدولية وقوة مؤسساته الدستورية.

واعتبر أن إنجازات الهيئة وتطورها المستمر وبناء قدراتها المؤسسية، تُعدّ ضماناً من ضمانات المضي في حياة سياسية تشكّل أنموذجاً في هذا الإقليم.
 
 
gnews

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