رئيس الوزراء : قرارات حكومية كثيرة بخصوص المعلمين

12:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739169 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء، ‏إن الطالب هو محور التعليم، ونركز على تعزيز جودة التعليم بما يحقِّق الفائدة للطالب ويعزز قدرته على الاستفادة من هذا التعليم في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة بعد تخرجه سواء في الجامعات أو التدريب المهني أو دخول سوق العمل مباشرة. اضافة اعلان





‏وشدد على أننا نركز على تدريب المعلمين وتوفير الإمكانات المناسبة لهم، واتخذنا منذ مجيء الحكومة قرارات كثيرة في هذا الإطار، وسنواصل ذلك وسنتوسع فيه، وسننفذه في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى ‏إنشاء نادٍ للمعلمين في محافظة جرش بأفضل المواصفات ليقدم خدمات ضرورية ومناسبة للمعلمين، كما سنعمل على تفعيل وتطوير أندية المعلِّمين وخدماتها في جميع المحافظات لخدمة المعلمين وأسرهم.