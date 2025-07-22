الثلاثاء 2025-07-22 01:18 م
 

رئيس الوزراء : قرارات حكومية كثيرة بخصوص المعلمين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:19 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء، ‏إن الطالب هو محور التعليم، ونركز على تعزيز جودة التعليم بما يحقِّق الفائدة للطالب ويعزز قدرته على الاستفادة من هذا التعليم في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة بعد تخرجه سواء في الجامعات أو التدريب المهني أو دخول سوق العمل مباشرة.اضافة اعلان


‏وشدد على أننا نركز على تدريب المعلمين وتوفير الإمكانات المناسبة لهم، واتخذنا منذ مجيء الحكومة قرارات كثيرة في هذا الإطار، وسنواصل ذلك وسنتوسع فيه، وسننفذه في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى ‏إنشاء نادٍ للمعلمين في محافظة جرش بأفضل المواصفات ليقدم خدمات ضرورية ومناسبة للمعلمين، كما سنعمل على تفعيل وتطوير أندية المعلِّمين وخدماتها في جميع المحافظات لخدمة المعلمين وأسرهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

نعـي فـاضل وزير العمل يتقبل التعازي بوفاة شقيقه الخميس في المدينة الرياضية

وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى

عربي ودولي وزير الإعلام السوري: السويداء ستبقى جزءاً لا يتجزأ من سوريا

انا لله وانا اليه راجعون

نعـي فـاضل شقيق مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري في ذمة الله

غا

فن ومشاهير فضل شاكر يتجه لتسليم نفسه للقضاء.. إليكم التفاصيل

The Domain تنظم فعالية إشهار كتاب " مسار" للدكتور تركي عبيدات

أخبار الشركات The Domain تنظم فعالية إشهار كتاب " مسار" للدكتور تركي عبيدات

تعبيرية

أخبار محلية الاردن يستورد 861 ألف جهاز خلوي خلال النصف الأول من العام الحالي

لى

فن ومشاهير تصريحات صادمة من حسام حبيب عن شيرين عبدالوهاب - فيديو

وعد ومحمد الهباشين

مناسبات السيد حابس الهباشين يهنىء وعد ومحمد الهباشين بمناسبة النجاح



 
 





الأكثر مشاهدة