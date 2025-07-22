رئيس الوزراء : قرارات حكومية كثيرة بخصوص المعلمين

وشدد على أننا نركز على تدريب المعلمين وتوفير الإمكانات المناسبة لهم، واتخذنا منذ مجيء الحكومة قرارات كثيرة في هذا الإطار، وسنواصل ذلك وسنتوسع فيه، وسننفذه في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى إنشاء نادٍ للمعلمين في محافظة جرش بأفضل المواصفات ليقدم خدمات ضرورية ومناسبة للمعلمين، كما سنعمل على تفعيل وتطوير أندية المعلِّمين وخدماتها في جميع المحافظات لخدمة المعلمين وأسرهم.
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