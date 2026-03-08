رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشحن والتخليص في موانئ العقبة

الوكيل الإخباري- عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصِّص لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشَّحن والتَّخليص في موانئ العقبة لضمان تجاوز التحدِّيات الطارئة خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان



ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء لمناقشة الإجراءات المتعلِّقة باستدامة سلاسل التَّزويد والإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي بشكل كافٍ ومستدام.



وأكَّد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ضرورة الجاهزيَّة العالية، والتنسيق بين جميع الجهات المعنيَّة لتسهيل إجراءات المناولة والتَّخليص والشَّحن على البضائع والسِّلع.



وأكَّد مسؤولو موانئ العقبة والنَّقل البرِّي والجمارك أنَّ عمليَّات المناولة والشَّحن والتَّخليص في الموانئ تتمّ بكفاءة وفاعليَّة عالية، مثلما استعرضوا الإجراءات المتَّخذة بهذا الخصوص.



وحضر الاجتماع وزراء النَّقل، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ورئيس مجلس مفوّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، ومدير عام الجمارك، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي، والرَّئيس التَّنفيذي لشركة ميناء الحاويات في العقبة.