رئيس الوزراء يلتقي سفراء من دول الخليج

وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الأخوية التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني، بأشقائه قادة دول الخليج العربية والحرص الدائم تطويرها والتعاون في المجالات كافة.
وبحث رئيس الوزراء وسفراء الدول تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة لدعم وإسناد الأشقاء في فلسطين ولبنان، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
وحضر اللقاء سفراء دول قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والقائم بالأعمال الإماراتي.
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