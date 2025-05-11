رئيس الوزراء يوجه بتحسين مرافق مدرسة جديتا الثانوية للبنات

وتفقد حسّان، خلال الجولة، مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبنات في اللواء، ووجه بتحسين مرافقها، وإجراء صيانة شاملة لها، ودراسة توسعتها.
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