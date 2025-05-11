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رئيس الوزراء يوجه بتحسين مرافق مدرسة جديتا الثانوية للبنات

جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأحد، 11-05-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-    بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، زيارة إلى لواء الكورة في محافظة إربد، ضمن جولاته التفقدية الميدانية الدورية.

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وتفقد حسّان، خلال الجولة، مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبنات في اللواء، ووجه بتحسين مرافقها، وإجراء صيانة شاملة لها، ودراسة توسعتها.

 
gnews

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