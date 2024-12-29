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رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير

الفنان إبراهيم أبو الخير
الفنان إبراهيم أبو الخير
الأحد، 29-12-2024 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتقديم الرعاية والاهتمام للفنان الأردني الراقد على سرير الشفاء إبراهيم أبو الخير ، وذلك بعد تداول العديد من الأخبار حول الحالة الصحية والمادية الصعبة للفنان أبو الخير.اضافة اعلان


وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة في تغريدة عبر إكس، "نتمنى السلامة للأخ الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير، والذي تواصلنا معه مباشرة للاطمئنان عن وضعه الصحي وزيارته".

وأضاف، "وجه دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان بتقديم ما يحتاجه من رعاية واهتمام".

وأكد الرواشدة أن "الفنان والمثقف الأردني محط اهتمامنا".
 
gnews

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