رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حالة الفنان إبراهيم أبو الخير

وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة في تغريدة عبر إكس، "نتمنى السلامة للأخ الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير، والذي تواصلنا معه مباشرة للاطمئنان عن وضعه الصحي وزيارته".
وأضاف، "وجه دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان بتقديم ما يحتاجه من رعاية واهتمام".
وأكد الرواشدة أن "الفنان والمثقف الأردني محط اهتمامنا".
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