الإثنين 2026-04-20 09:15 م

رئيس فنلندا يختتم زيارته للأردن

رئيس جمهورية فنلندا الدكتور ألكسندر ستوب
الإثنين، 20-04-2026 08:21 م
الوكيل الإخباري-   غادر رئيس جمهورية فنلندا الدكتور ألكسندر ستوب عمان، اليوم الاثنين، بعد اختتام زيارته للمملكة.اضافة اعلان

وكان في وداع الرئيس ستوب بمطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الأردني غير المقيم لدى فنلندا فايز خوري، وسفيرة فنلندا غير المقيمة في الأردن آني ميسكانين.
 
 


الكادر الطبي في مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية مستشفى الأميرة بسمة: استئصال ورم عظمي دقيق بتقنية الكي الحراري

ولي العهد والعاهل البحريني يبحثان سبل تعزيز التنسيق حيال التطورات الإقليمية

أخبار محلية ولي العهد والعاهل البحريني يبحثان سبل تعزيز التنسيق حيال التطورات الإقليمية

رئيس جمهورية فنلندا الدكتور ألكسندر ستوب

أخبار محلية رئيس فنلندا يختتم زيارته للأردن

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره المغربي ركزت على سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكتين

أخبار محلية الصفدي يجري مباحثات مع نظيره المغربي ركزت على سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكتين

العقبة 70 % نسبة الإشغالات الفندقية نهاية الأسبوع

أخبار محلية 70 % نسبة الإشغالات الفندقية نهاية الأسبوع في العقبة

أ ف ب: الوفد الأميركي سيتوجّه "قريبا" إلى باكستان من أجل المحادثات مع إيران

عربي ودولي أ ف ب: الوفد الأميركي سيتوجّه "قريبا" إلى باكستان من أجل المحادثات مع إيران

الأميرة دانا فراس ترعى حفل وزارة السياحة والآثار بيوم التراث العالمي

أخبار محلية الأميرة دانا فراس ترعى حفل وزارة السياحة والآثار بيوم التراث العالمي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يحث إيران والولايات المتحدة على خفض التصعيد وسط توتر مضيق هرمز



 
 






