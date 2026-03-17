رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية البريطانية، وأهمية تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات، وإيجاد آفاق أوسع للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. اضافة اعلان





وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة وآخر المستجدات في المنطقة، وما يتعلق بالحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية، وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم ودول العالم، حيث أكد الفايز أن توسيع دائرة الحرب في المنطقة سيدفعها إلى مزيد من الصراعات والفوضى والدمار.



وقال الفايز إن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف، وشدد على رفض المملكة لأي اعتداء يمس أمن الوطن واستقراره وسيادته، أو يمس بأمن الدول العربية الشقيقة، مبينا أن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأردن والدول العربية الشقيقة غير مقبولة، وهي اعتداءات مرفوضة ومدانة.



وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد ضرورة وقف هذه الحرب لتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم، ودعا جلالته المجتمع الدولي، من خلال الاتصالات واللقاءات المكثفة التي أجراها مع قادة وزعماء العالم منذ اندلاع الأزمة، إلى ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام للجميع.



وبين أن جلالته أكد في الوقت ذاته أن هذه الحرب يجب ألا تنسي المجتمع الدولي ضرورة الدفع باتجاه إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على وقف معاناة الشعب الفلسطيني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



من جانبه، أكد السفير البريطاني أهمية الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، ومن أجل إنهاء صراعات المنطقة، مشيدا بمستوى العلاقات القائمة بين المملكة المتحدة والأردن، وبالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.







