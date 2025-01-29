رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده الميمون

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الميمون الذي يصادف يوم غد الخميس، متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية.

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وقال الفايز، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إننا في مجلس الأعيان وبهذه المناسبة العزيزة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني، قائد مسيرة الوطن، ومعزز نهضته والحافظ لأمنه واستقراره، وصمام أمان الأردن هذا الوطن الحر العزيز والكبير بشعبه الوفي لوطنه وقيادته، والقوي المنيع بالعرش الهاشمي وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية ومؤسساته الدستورية.



وأضاف أننا في المجلس سنبقى على العهد خلف جلالة الملك نساند وندعم جميع جهود جلالته، في دفاعه عن أمن الوطن واستقراره وتجاوز تحدياته السياسية والأمنية والاقتصادية، وجهود جلالته من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.