رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده الميمون

وقال الفايز، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إننا في مجلس الأعيان وبهذه المناسبة العزيزة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني، قائد مسيرة الوطن، ومعزز نهضته والحافظ لأمنه واستقراره، وصمام أمان الأردن هذا الوطن الحر العزيز والكبير بشعبه الوفي لوطنه وقيادته، والقوي المنيع بالعرش الهاشمي وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية ومؤسساته الدستورية.
وأضاف أننا في المجلس سنبقى على العهد خلف جلالة الملك نساند وندعم جميع جهود جلالته، في دفاعه عن أمن الوطن واستقراره وتجاوز تحدياته السياسية والأمنية والاقتصادية، وجهود جلالته من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
وأشار إلى "أننا في المجلس وإذ نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده السعيد، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ جلالة مليكنا المفدى، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وقرة عين جلالته الملك".
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