رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة النرويجية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة النرويجية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي النرويجي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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