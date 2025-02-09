رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة النرويجية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي، السفيرة النرويجية منى يوول.

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