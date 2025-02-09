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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة النرويجية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة النرويجية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة النرويجية
الأحد، 09-02-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي، السفيرة النرويجية منى يوول.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة النرويجية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي النرويجي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 
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