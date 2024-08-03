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رئيس هيئة الأركان المشتركة يهنئ جلالة الملك بمناسبة قدوم سمو الأميرة إيمان

جلالة الملك والحنيطي
جلالة الملك ورئيس هيئة الأركان المشتركة




 

السبت، 03-08-2024 04:29 م

 الوكيل الإخباري - يتقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية، بخالص التهاني والتبريكات والمشاعر القلبية الصادقة، إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، بمناسبة قدوم سمو الأميرة إيمان، بارك الله بها، وجعلها قرة عين لجلالته، ولوالديها، وللأسرة الهاشمية الكريمة، حفظهم الله جميعاً.


داعين الله العلي القدير أن يحفظها وينبتها النبات الحسن، وأن ينعم عليها بالصحة والعافية أنه ولي ذلك والقادر عليه.

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أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يهنئ جلالة الملك بمناسبة قدوم سمو الأميرة إيمان





 


 



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