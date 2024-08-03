رئيس هيئة الأركان المشتركة يهنئ جلالة الملك بمناسبة قدوم سمو الأميرة إيمان

داعين الله العلي القدير أن يحفظها وينبتها النبات الحسن، وأن ينعم عليها بالصحة والعافية أنه ولي ذلك والقادر عليه.
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