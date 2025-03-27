رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الشهيد عبدالحميد شرف الآلية 41

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية41، إحدى وحدات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي93 التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عسكرية عن سير الأمور العملياتية واللوجستية والجهود المبذولة لحماية حدود المنطقة والدور الذي تقوم به لمنع مختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية بذل اقصى الجهود لمنع محاولات التسلل والتهريب، لضمان أمن حدود الوطن وسلامة مقدراته، مشيراً إلى أهمية المحافظة على الجاهزية العملياتية والإدارية لتشكيلات المنطقة ووحداتها، انطلاقاً من رسالة وقيم وثوابت القوات المسلحة الأردنية.



وأوضح اللواء الركن الحنيطي استمرار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة بتزويد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالأجهزة والمعدات الحديثة، بما يضمن تعزيز قدراتها العملياتية واللوجستية، مشدداً أهمية التدريب والتطوير المستمر لمواجهة مختلف التحديات والحفاظ على أمن واستقرار المملكة.