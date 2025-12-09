رسمياً .. النشامى في مواجهة أسود الرافدين الجمعة القادمة

10:02 م

الوكيل الإخباري- سيواجه المنتخب الوطني نظيره العراقي في دور الثمانية من بطولة كأس العرب 2025، في استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة تُعد كلاسيكو عربي وتتسم بالحماسة والإثارة حتى آخر دقيقة. اضافة اعلان





وجاء تحديد المواجهة بعد خسارة العراق أمام الجزائر، ليواجه النشامى منافسه العراقي في مباراة مرتقبة، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة العربية.



ويمتاز لقاء الأردن والعراق بالقوة التكتيكية والقدرة على تحويل أي فرصة هجومية إلى أهداف، ما يجعل المباراة محط أنظار عشاق كرة القدم في المنطقة.



وتُعد المباراة فرصة للنشامى لإظهار مستوى الأداء العالي والروح القتالية التي تميزهم، بعد أن حسموا تأهلهم بالفعل من الجولة الثانية من البطولة، مؤكدين أنهم فريق قوي لا يُستهان به في المنافسة على لقب كأس العرب.

