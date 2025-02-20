زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل

الوكيل الإخباري- قالت مدير زراعة جرش الدكتورة عُلا خلف محاسنة، انه سيتم تشكيل غرفة طوارئ ثابته داخل موقع مشتل فيصل وتزويدها بالآليات والمستهلكات اللازمة لإتمام المناوبات بما يتناسب مع متطلبات السلامة العامة.

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وأضافت محاسنة خلال زيارتها للمشتل للاطلاع على خطته الإنتاجية السنوية ومراحل العمل، إلى أنه سيتم تذليل التحديات التي تواجه عمل المشتل، مشيرة إلى الاستعدادات وجاهزية مرافق المشتل لمواجهة المنخفض الجوي وذلك حرصا على سلامة الأيدي العاملة ومحتوياته.