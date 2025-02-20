زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل

وأضافت محاسنة خلال زيارتها للمشتل للاطلاع على خطته الإنتاجية السنوية ومراحل العمل، إلى أنه سيتم تذليل التحديات التي تواجه عمل المشتل، مشيرة إلى الاستعدادات وجاهزية مرافق المشتل لمواجهة المنخفض الجوي وذلك حرصا على سلامة الأيدي العاملة ومحتوياته.
بدوره، قال رئيس قسم مشتل فيصل المهندس بهجت سوالمه، إن إنتاج المشتل في محافظة جرش العام الماضي، بلغ قرابة 400 ألف شجرة حرجية ومثمرة موزعة ما بين 200 ألف شجرة حرجية كالسرو والصنوبر واللزاب والكينا والخروب، و200 ألف شجرة مثمرة كالزيتون بأنواعه والتين والرمان.
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