 
الخميس 2025-02-20 11:57 م
 

زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل

مشتل فيصل
مشتل فيصل
الخميس، 20-02-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري-   قالت مدير زراعة جرش الدكتورة عُلا خلف محاسنة، انه سيتم تشكيل غرفة طوارئ ثابته داخل موقع مشتل فيصل وتزويدها بالآليات والمستهلكات اللازمة لإتمام المناوبات بما يتناسب مع متطلبات السلامة العامة.

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وأضافت محاسنة خلال زيارتها للمشتل للاطلاع على خطته الإنتاجية السنوية ومراحل العمل، إلى أنه سيتم تذليل التحديات التي تواجه عمل المشتل، مشيرة إلى الاستعدادات وجاهزية مرافق المشتل لمواجهة المنخفض الجوي وذلك حرصا على سلامة الأيدي العاملة ومحتوياته.


بدوره، قال رئيس قسم مشتل فيصل المهندس بهجت سوالمه، إن إنتاج المشتل في محافظة جرش العام الماضي، بلغ قرابة 400 ألف شجرة حرجية ومثمرة موزعة ما بين 200 ألف شجرة حرجية كالسرو والصنوبر واللزاب والكينا والخروب، و200 ألف شجرة مثمرة كالزيتون بأنواعه والتين والرمان.

 
gnews

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