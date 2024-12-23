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"زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج

عجلون
عجلون
الإثنين، 23-12-2024 10:33 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير زراعة محافظة عجلون رامي العدوان، إن كوادر المديرية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة حررت 22 ضبطًا لنقل سماد غير معالج خارج المحافظة، وضبطت 29 طنًا منه.اضافة اعلان


وأضاف الاثنين، أن استخدام السماد العضوي غير المعالج يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا لما يسببه من انتشار الذباب والروائح الكريهة وتلوث الهواء، إضافة إلى تأثيراته السلبية على القطاع السياحي، كما يؤدي إلى ارتفاع حرارة التربة وزيادة ملوحتها، وانتشار الآفات الضارة والأمراض النباتية، ما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي.
 
gnews

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