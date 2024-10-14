زيادة في مساحات زراعة الصبار في الأردن .. تقرير

12:51 م

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الوكيل الإخباري- رصدت دائرة الاحصاءات العامة من خلال عدد من الجولات الميدانية الهادفة لمواكبة أحدث البيانات والمعلومات الزراعية والتغيرات في الأنماط الزراعية، تزايداً في مساحات زراعة الصبار (التين الشوكي) في المملكة، حيث رصد فريق العمل زيادة مضطردة في المساحات المزروعة بهذا المحصول مقارنة مع السنوات السابقة كما أظهرت الجولات الميدانية، كذلك تغير نمط زراعة الصبار من زراعة الأسيجة المبعثرة إلى زراعة مساحات متخصصة وحيازات منظمة. اضافة اعلان





وتشير نتائج بيانات آخر تعداد زراعي تم تنفيذه في عام 2017، إلى أن مساحة الصبار لم تكن تتجاوز 530 دونماً في المملكة، وكانت تشكل محافظة مادبا حينها ما نسبته 75% من المساحة المزروعة آنذاك، أما استقصاء فريق الرصد يشير إلى أن المساحة حالياً تزيد عن 3000 دونم في المملكة، كما أكدت معلومات فريق العمل أن معظم التغير في المساحات تركز في محافظة مادبا، وبمقارنة المساحات المزروعة بالصبار في محافظة مادبا عام 2017 نجد أن المساحة المزروعة حينها لم تكن تتجاوز 397 دونماً ، أما البيانات الواردة حالياً فتشير إلى أن المساحة قد تجاوزت 2000 دونم، وتتركز في منطقه مليح.



كما أن هذه القراءات تفسر ما أشارت اليه نتائج دراسة التجارة الخارجية الصادرة عن الدائرة بأن قيمة الصادرات الأردنية من هذه السلعة قد تضاعف بما يزيد عن 10 أضعاف من ذات الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات الصبار في عام 2017 حوالي 55 ألف دينار، في حين بلغت حوالي 603 ألف دينار في عام 2023،



يذكر أن دائرة الاحصاءات العامة قد شكلت فريقاً للرصد والتدقيق النوعي عام 2021 في مديرية الإحصاءات الزراعية والبيئة بهدف رصد كافة التغيرات في الأنماط الزراعية النباتية وفي الثروة الحيوانية وما يرافقها من تحولات اقتصادية مرتبطة بهذه التحولات.



