الخميس 2025-05-22 05:00 م
 

سفارة الإمارات تشارك في احتفالات الأردن بعيد الاستقلال

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 22-05-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   شاركت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان، احتفالات المملكة بالذكرى 79 للاستقلال، والتي تصادف يوم الأحد المقبل من خلال احتفالية نظمت في مقر السفارة، بحضور القائم بأعمال السفارة المستشار حمد المطروشي وأعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين المحليين.

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وتعكس الاحتفالية اعتزاز الأشقاء في الإمارات بما يجمعهم مع الأردن من علاقات أخوية وثيقة ونموذجية، على المستويات كافة، تحظى برعاية قيادتي البلدين الرشيدتين وتجسد التعاون الكبير والمحبة ووحدة الحال.

 
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