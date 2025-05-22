سفارة الإمارات تشارك في احتفالات الأردن بعيد الاستقلال

وتعكس الاحتفالية اعتزاز الأشقاء في الإمارات بما يجمعهم مع الأردن من علاقات أخوية وثيقة ونموذجية، على المستويات كافة، تحظى برعاية قيادتي البلدين الرشيدتين وتجسد التعاون الكبير والمحبة ووحدة الحال.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يكرم 171 حافظا وحافظة للقرآن بمدارس العمرية
-
الامن العام يكشف عن عملية استخبارية مشتركة ونوعية - صور
-
أ ف ب: المدعي العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة
-
بحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وفلسطين
-
دورات تدريبية بالإسعافات الأولية لعدد من المدارس
-
"التربية": في عيد الاستقلال نستذكر تضحيات القيادة الهاشمية وجيشنا العربي
-
أمين عمان يفتتح حديقتي أبو نصير والمحطة
-
قانون ضمان اجتماعي فلسطيني جديد بدعم من مجلس الأعيان الأردني