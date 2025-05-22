سفارة الإمارات تشارك في احتفالات الأردن بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- شاركت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان، احتفالات المملكة بالذكرى 79 للاستقلال، والتي تصادف يوم الأحد المقبل من خلال احتفالية نظمت في مقر السفارة، بحضور القائم بأعمال السفارة المستشار حمد المطروشي وأعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين المحليين.

اضافة اعلان