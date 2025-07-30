الأربعاء 2025-07-30 06:46 م
 

سلطة إقليم البترا تبحث تحديات المنشآت الفندقية قيد الإنشاء

سلطة إقليم البترا تبحث تحديات المنشآت الفندقية قيد الإنشاء
سلطة إقليم البترا تبحث تحديات المنشآت الفندقية قيد الإنشاء
 
الأربعاء، 30-07-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري-  ناقشت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت الفندقية قيد الإنشاء، وسبل تذليل العقبات التي قد تؤثر على سير العمل في هذه المشاريع.

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جاء ذلك خلال لقاء عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، وبمشاركة ممثلي الاستثمارات الفندقية ومزودي خدمات البنية التحتية، ضمن جهود السلطة لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات داخل الإقليم.

وحضر اللقاء نائب الرئيس، مفوض الشؤون المالية والإدارية الدكتور شاكر العدوان، ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس محمد الهباهبة، وعدد من المدراء في السلطة، إلى جانب مدير أشغال لواء البترا، ومدير مياه لواء البترا ومدير كهرباء وادي موسى والشوبك.

وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الفنية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية، إلى جانب المخاطبات التي أجرتها السلطة مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأكد البريزات، أهمية تكاتف الجهود لتسريع تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى سعي السلطة لتوفير بيئة استثمارية محفزة ضمن الإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجابا على التنمية في الإقليم.

وأوضح أن اللقاءات ستتكرر بشكل دوري لمتابعة المستجدات والاستماع للملاحظات، مؤكدا أن نجاح الاستثمارات في البترا يعزز فرص التشغيل والتنمية المحلية.

من جهته، ثمن المستثمر ضيف الله المشاعلة، مبادرة السلطة بتنظيم اللقاء، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الرسمية، وتسهم في بناء شراكة قائمة على التفاهم والتنسيق.

من جانبه، أشاد مدير فندق الماريوت محمود الفرجات، بجهود السلطة في تسهيل إجراءات الترخيص، ومخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين في القطاع الفندقي.

 
 
gnews

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