سلطة إقليم البترا تبحث تحديات المنشآت الفندقية قيد الإنشاء

الوكيل الإخباري- ناقشت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت الفندقية قيد الإنشاء، وسبل تذليل العقبات التي قد تؤثر على سير العمل في هذه المشاريع.

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