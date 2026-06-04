سلطة العقبة تشارك بفعاليات الاتحاد العالمي للمدن السياحية في بكين

جاء ذلك خلال مشاركة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بوفد رسمي ترأسه النابلسي في فعاليات الاتحاد العالمي للمدن السياحية (WTCF)، التي استضافتها العاصمة الصينية بكين بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء الدوليين في قطاعي السياحة والتكنولوجيا.
واستعرض النابلسي خلال أعمال "صالون تجربة السياحة الذكية" تجربة مدينة العقبة كنموذج متقدم في مجال السياحة الذكية، حيث تناول جهود السلطة في بناء نموذج سياحي متكامل يجمع بين استثمار المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية والتحول الرقمي والابتكار.
وأشار إلى أن رؤية سلطة العقبة المستقبلية ترتكز على دمج التكنولوجيا في تصميم تجارب سياحية رقمية مخصصة للزوار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إبراز التراث الثقافي، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية في البحر الأحمر من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة، وتمكين الشباب في مجالات الاقتصاد الرقمي والسياحة الذكية والابتكار.
وأكد النابلسي أن العقبة تسعى إلى تعزيز تنافسيتها كوجهة سياحية إقليمية وعالمية عبر تطوير البنية الرقمية للقطاع السياحي وتبني أحدث التقنيات التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وأشاد بعمق العلاقات الأردنية الصينية وما تشهده من تطور متنام في مجالات التكنولوجيا والتنمية والتبادل الثقافي، مؤكداً أن هذه العلاقات تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات السياحة الذكية والابتكار.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود السلطة للتعريف بالعقبة أمام صناع القرار والخبراء العالميين في قطاعي السياحة والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها في مجالات السياحة الذكية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تطوير المنتج السياحي وتعزيز مكانة العقبة على المستويين الإقليمي والدولي.
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