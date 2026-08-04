سلطة العقبة تنظم فعالية لدعم مصنع البدائل للأكياس الورقية

الوكيل الإخباري- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فعالية لدعم مصنع البدائل للأكياس الورقية، الذي تديره جمعية سيدات بيت الورد في مدينة العقبة الصناعية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة وتفعيل مبادرة "نحو عقبة خالية من البلاستيك"، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

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وجاءت الفعالية برعاية برعاية مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران، وحضور مدير مديرية البيئة تغريد المعايطة، ومدير مديرية ترويج الاستثمار محمد الحسنات، ونائب رئيس غرفة تجارة العقبة للشؤون الإدارية والمالية أحمد الكسواني، ورئيس الإدارة الملكية لحماية البيئة في العقبة الرائد مالك الكفاوين، ومدير مصنع البدائل للأكياس الورقية طارق الحباشنة، إلى جانب عدد من الشركاء والجهات ذات العلاقة.



وأكد الدكتور العوران، أن نجاح المبادرات البيئية يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعية سيدات بيت الورد، باعتبارها جمعية غير حكومية تقودها مجموعة من السيدات، استطعن من خلال جهودهن إطلاق مشروع نوعي يخدم البيئة والمجتمع، مثمنًا جميع الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة.



كما أكد أهمية التوسع في المشروع ليشمل مختلف مناطق المملكة، وعدم اقتصاره على مدينة العقبة، لما يمثله من نموذج ناجح في دعم الاقتصاد الأخضر والحد من استخدام البلاستيك، و التركيز على الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التحول إلى المنتجات البديلة.



وتضمنت الفعالية توزيع الأكياس الورقية على عدد من القطاعات المستهدفة في مدينة العقبة، بهدف تشجيع استخدامها كبديل عملي وصديق للبيئة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، بما يسهم في حماية البيئة البرية والبحرية.



من جانبه، استعرض مدير مصنع البدائل للأكياس الورقية طارق حباشنة، إمكانات المصنع وخططه المستقبلية، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ نحو 22 مليون كيس ورقي سنويًا، يتم إنتاجها باللونين الأبيض والبني، وبأوزان وسماكات مختلفة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات، وفق تسعيرة واضحة ومعتمدة لمختلف أنواع الأكياس.



وأضاف أن المصنع كان ينتج في بداياته خمسة أحجام من الأكياس الورقية، إلا أنه تم مؤخرًا استحداث ثلاثة أحجام جديدة استجابةً لاحتياجات السوق وتلبيةً للطلب المتزايد، بما يعزز تنوع المنتجات ويرفع قدرة المصنع على خدمة مختلف الأنشطة التجارية.



وأشار إلى أن المصنع يهدف خلال المرحلة المقبلة إلى رفع طاقته الإنتاجية من خلال زيادة عدد خطوط وآلات الإنتاج، بما يواكب الطلب المتنامي على البدائل الورقية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل للشابات والشباب، ولا سيما ممن تلقوا التدريب والتأهيل للعمل في المصنع، بما يعزز دور المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الكفاءات الوطنية.