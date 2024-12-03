 
الثلاثاء 2024-12-03 01:41 م
 

سلطة المياه تبحث مع السفير الفرنسي مشاريع المياه والصرف الصحي

ت
جانب من الاجتماع
الثلاثاء، 03-12-2024 01:33 م

الوكيل الإخباري- بحث الأمين العام لسلطة المياه وائل الدويري مع السفير الفرنسي لدى الأردن أليكس لوكوور غزانميزون أوجه التعاون المشترك في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي التي ينفذها قطاع المياه وسبل تعزيزها.

اضافة اعلان


واستعرض الأمين العام لسلطة المياه جهود سلطة المياه في مجال تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والمشاريع الممولة من الجانب الفرنسي والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه وجهود السلطة لإنجاز المشاريع في وقتها المحدد.


وبحث الاجتماع عددا من المشاريع مثل مشروع صرف صحي الرمثا -سهل حوران بقيمة 98 مليون يورو ، حيث إن المشروع قيد الدراسة من قبل الاستشاري ويتضمن شبكات وخطوط ناقلة ومحطات رفع ، وكذلك مشروع شبكات صرف صحي وتأهيل محطة تنقية مأدبا بقيمة 100 مليون يورو، حيث تم البدء بطرح عطاء تأهيل المقاولين للبدء بالتنفيذ ، ومشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء بقيمة 70 مليون يورو، مبينا أن المشروع قيد إجراءات الطرح وكذلك مشروع دراسات صرف صحي منطقة السخنة بقيمة 600 ألف يورو إضافة إلى التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل من خلال مركز تدريب سلطة المياه.


وأعرب السفير الفرنسي عن ارتياحه لجهود التعاون المستمر فيما يخص قطاع المياه، والجهود التي يبذلها لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، مؤكدا استمرار التعاون الأردني الفرنسي لما فيه مصلحة البلدين.

 
gnews

أحدث الأخبار

H

فن ومشاهير حسام حبيب يدافع عن شيرين عبد الوهاب رغم انفصالهما

ت

أخبار محلية سلطة المياه تبحث مع السفير الفرنسي مشاريع المياه والصرف الصحي

sdedg

أخبار الشركات شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

تعبيرية

خاص بالوكيل الكشف عن هوية المتوفى في جبل الحسين

أرشيفية

شؤون برلمانية برلمان أبخازيا يصوت ضد التصديق على اتفاقية مع روسيا

لا

طب وصحة الضوء.. طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

جانب من الفعالية

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للطب التقليدي بالصين

ة

طب وصحة أضراره خطيرة- خبير تغذية يوضح بدائل الشيبس للأطفال



 




الأكثر مشاهدة