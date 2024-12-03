سلطة المياه تبحث مع السفير الفرنسي مشاريع المياه والصرف الصحي

واستعرض الأمين العام لسلطة المياه جهود سلطة المياه في مجال تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والمشاريع الممولة من الجانب الفرنسي والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه وجهود السلطة لإنجاز المشاريع في وقتها المحدد.
وبحث الاجتماع عددا من المشاريع مثل مشروع صرف صحي الرمثا -سهل حوران بقيمة 98 مليون يورو ، حيث إن المشروع قيد الدراسة من قبل الاستشاري ويتضمن شبكات وخطوط ناقلة ومحطات رفع ، وكذلك مشروع شبكات صرف صحي وتأهيل محطة تنقية مأدبا بقيمة 100 مليون يورو، حيث تم البدء بطرح عطاء تأهيل المقاولين للبدء بالتنفيذ ، ومشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء بقيمة 70 مليون يورو، مبينا أن المشروع قيد إجراءات الطرح وكذلك مشروع دراسات صرف صحي منطقة السخنة بقيمة 600 ألف يورو إضافة إلى التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل من خلال مركز تدريب سلطة المياه.
وأعرب السفير الفرنسي عن ارتياحه لجهود التعاون المستمر فيما يخص قطاع المياه، والجهود التي يبذلها لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، مؤكدا استمرار التعاون الأردني الفرنسي لما فيه مصلحة البلدين.
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