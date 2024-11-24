 
الأحد 2024-11-24 04:12 م
 

شاهد : مصابو الرابية يتحدثون عن الحادثة من المستشفى - فيديو

مصابو الرابية يتحدثون عن الحادثة
مصابو الرابية يتحدثون عن الحادثة
الأحد، 24-11-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري-   بثت إذاعة الأمن العام، لقاء مع مصابي حادثة الرابية الذين يرقدون على سرير الشفاء، على إثر حادثة إطلاق النار في منطقة الرابية بعمان.

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