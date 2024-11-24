شاهد : مصابو الرابية يتحدثون عن الحادثة من المستشفى - فيديو

الوكيل الإخباري- بثت إذاعة الأمن العام، لقاء مع مصابي حادثة الرابية الذين يرقدون على سرير الشفاء، على إثر حادثة إطلاق النار في منطقة الرابية بعمان.



اضافة اعلان