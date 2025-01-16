شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الأردن - اسماء

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إن بعض شركات الطيران العالمية التي أوقفت رحلاتها إلى الأردن ودول أخرى في المنطقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، ستعود لتسيير رحلاتها إلى عمّان "على فترات مختلفة".

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يأتي ذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.



وأضاف مستو،الخميس، أن بعض شركات الطيران ستعود بشكل فوري، في حين ستعود أخرى نهاية آذار أو بداية نيسان المقبل.



واستأنفت شركة "ويز إير" رحلاتها إلى عمّان اعتبارًا من اليوم الخميس، انطلاقًا من مطار لندن لوتن، بحسب بيان للشركة.



وأوضح مستو أن العديد من رحلات "ويز إير" لم تُقطع من بعض المطارات إلى عمّان، إلا أن الشركة تعاود الآن رحلاتها إلى الأردن من مطارات أخرى في العالم.



ولفت إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني بانتظار طلب رسمي من الشركة لتحديد عدد رحلاتها إلى عمّان خلال الفترة المقبلة.



وقال مستو إن شركات طيران عالمية أخرى، مثل الطيران الأميركي "يونايتد إيرلاينز"، أبلغت هيئة تنظيم الطيران المدني بعودة رحلاتها بحلول نهاية آذار أو بداية نيسان المقبل على أبعد تقدير.