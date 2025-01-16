شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الأردن - اسماء

يأتي ذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
وأضاف مستو،الخميس، أن بعض شركات الطيران ستعود بشكل فوري، في حين ستعود أخرى نهاية آذار أو بداية نيسان المقبل.
واستأنفت شركة "ويز إير" رحلاتها إلى عمّان اعتبارًا من اليوم الخميس، انطلاقًا من مطار لندن لوتن، بحسب بيان للشركة.
وأوضح مستو أن العديد من رحلات "ويز إير" لم تُقطع من بعض المطارات إلى عمّان، إلا أن الشركة تعاود الآن رحلاتها إلى الأردن من مطارات أخرى في العالم.
ولفت إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني بانتظار طلب رسمي من الشركة لتحديد عدد رحلاتها إلى عمّان خلال الفترة المقبلة.
وقال مستو إن شركات طيران عالمية أخرى، مثل الطيران الأميركي "يونايتد إيرلاينز"، أبلغت هيئة تنظيم الطيران المدني بعودة رحلاتها بحلول نهاية آذار أو بداية نيسان المقبل على أبعد تقدير.
وأوضح أن شركات أخرى، مثل "راين إير"، أبلغت الهيئة بعودة كامل رحلاتها عبر 13 خطًا جويًا إلى الأردن خلال الفترة المقبلة، بعد تقليصها في الأشهر الماضية.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح بازار المنتوجات اليدوية لجمعية رسالة السلام الخيرية في عجلون
-
الملك يتلقى رسالة من رئيس الوزراء ردا على التكليف الملكي بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل
-
حوارية في الطفيلة حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء في العمل
-
فيلم "حدود من نار" توثيق استثنائي لمعركة الاردن ضد تهريب المخدرات
-
بحث التعاون بين "البريد الأردني" ومديرية الأمن العام
-
"الزراعة" تخصص 5 ملايين دينار لبرنامج التمويل الريفي
-
الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي