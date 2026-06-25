الخميس 2026-06-25 04:15 م

شركة المدن الصناعية تلتقي مستثمري مدينة الحسن

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 04:05 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية، عبيد ياسين، وقوف مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية خلف المستثمر الصناعي وتبني قضاياه كافة أمام الجهات ذات العلاقة للتسهيل عليهم.

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وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، بيّن ياسين خلال لقاء مشترك جمع مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية مع مستثمري مدينة الحسن الصناعية بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، أن مجلس الإدارة وضمن سلسلة لقاءات مشتركة في مواقع المدن الصناعية اطلع على واقع حال الاستثمارات الصناعية وتقديم أفضل الطرق لخدمتها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمستثمرين بالتزامن مع رؤية التحول الاستراتيجي التي تنوي الشركة إطلاقها قريبا وتهدف الى زيادة الميزة التنافسية للمدن الصناعية وتضمين العديد من الإجراءات المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين والشحن.


وأوضح أن شركة المدن الصناعية الأردنية ماضية في تقديم التسهيلات وحل العقبات كافة أمام المستثمرين الصناعيين، مؤكدا أن مجلس للشراكة بين مجلس إدارة المدن الصناعية وإدارتها مع المستثمرين الصناعيين سيطلق أعماله قريبا بهدف بحث كافة القضايا المتعلقة بالمستثمرين الصناعيين بشكل دائم وتبنيها أمام الجهات الرسمية تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي نحو تعزيز الميزة التنافسية للصناعة الوطنية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم والمتكامل لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية.


بدوره، أكد عبيدات مواصلة الشركة لخدمة المستثمر الصناعي في مختلف مواقع المدن الصناعية وفي مقدمتها مدينة الحسن الصناعية التي تعتبر الحاضن الأكبر للاستثمارات الصناعية في شمال المملكة، مبينا أنه تم خلال الفترة الماضية تحسين جودة خدمات البنية التحتية للمدينة، وأن حلولا أخرى للطاقة والمياه والتخليص الجمركي وغيرها تدرس إدارة الشركة تنفيذها للتسهيل على المستثمرين الصناعيين وخفض كلف الإنتاج.


من جانبهم، طالب مستثمرو المدينة بالعديد من القضايا المتعلقة بخدمات البنية التحتية ومكاتب تمثيل للعديد من الجهات الرسمية ذات صلاحيات مباشرة، إضافة الى تقديم حلول للطاقة والمياه في المدينة بالتزامن مع النهضة التي تشهدها المدينة ووصل نسبة الإشغال فيها الى ما يقارب 98 بالمئة.

 
 


gnews

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