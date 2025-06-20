الجمعة 2025-06-20 05:24 م
 

صافرات الإنذار تدوي في المملكة بعد رصد أجسام طائرة

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار
 
الجمعة، 20-06-2025 03:35 م
الوكيل الإخباري- انطلقت صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.اضافة اعلان


ودعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.
 
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