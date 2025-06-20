صافرات الإنذار تدوي في المملكة بعد رصد أجسام طائرة

ودعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.
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