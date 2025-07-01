الثلاثاء 2025-07-01 05:43 م
 

صدور ارادات ملكية سامية

ارادة ملكية
ارادة ملكية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية، بتعيين الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة لمجلس أمناء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اعتبارا من تاريخ 23-6-2025.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار  مجلس الوزراء بنقل السفير شاكر العموش من السفارة الأردنية في الجمهورية الجزائرية إلى المركز، ونقل السفير فراس الخوري من السفارة الأردنية في جمهورية كينيا إلى المركز.

وبالسفراء الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري .

اضافة اعلان

 


Image1_720251162640727534694.jpg
Image2_720251162640727534694.jpg
Image3_720251162640727534694.jpg
Image4_720251162640727534694.jpg 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية "أوقاف المزار الجنوبي" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جمعية البنوك

أخبار محلية جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جمعية البنوك

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يرحب برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية بالطراونة ومنصور ومفوضي العقبة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ارادة ملكية

أخبار محلية صدور ارادات ملكية سامية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية احالة موظفين للتقاعد وانهاء خدمات اخرين - اسماء

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي المجالي والصرايرة والكردي والمراشدة



 
 





الأكثر مشاهدة