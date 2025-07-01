صدور ارادات ملكية سامية

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بنقل السفير شاكر العموش من السفارة الأردنية في الجمهورية الجزائرية إلى المركز، ونقل السفير فراس الخوري من السفارة الأردنية في جمهورية كينيا إلى المركز.
وبالسفراء الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري .
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