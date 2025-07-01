صدور ارادات ملكية سامية

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، بتعيين الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة لمجلس أمناء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اعتبارا من تاريخ 23-6-2025.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بنقل السفير شاكر العموش من السفارة الأردنية في الجمهورية الجزائرية إلى المركز، ونقل السفير فراس الخوري من السفارة الأردنية في جمهورية كينيا إلى المركز.



وبالسفراء الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري .

اضافة اعلان