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ضبط حفارة مخالفة وردم بئر مخالف في الشونة الجنوبية

ضبط حفارة مخالفة وردم بئر مخالف في الشونة الجنوبية
ضبط حفارة مخالفة وردم بئر مخالف في الشونة الجنوبية
 
الإثنين، 21-07-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-   استكملت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية، اليوم الاثنين، حملاتها المتواصلة لضبط وردم آبار مخالفة وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الشونة الجنوبية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ترافقها كوادر الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة، وكوادر مديرية الأحواض المائية، ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه، حيث ضُبطت حفارة مخالفة تقوم بأعمال حفر مخالف في مناطق الشونة الجنوبية، تتمثل بحفر بئر مخالفة، حيث تمّت متابعتها وضبط الحفارة المخالفة وحجزها وردم البئر.اضافة اعلان


وتؤكد سلطة المياه أن الحملة ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة، وأشادت بتعاون المواطنين الدائم مع الحملة، وهو ما مكّن الوزارة / سلطة المياه من إنجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة، مثمنة تعاون الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والمجلس القضائي، وكذلك وسائل الإعلام، إضافة إلى مختلف أطياف المجتمع.
 
 
gnews

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