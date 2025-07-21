ضبط حفارة مخالفة وردم بئر مخالف في الشونة الجنوبية

وتؤكد سلطة المياه أن الحملة ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة، وأشادت بتعاون المواطنين الدائم مع الحملة، وهو ما مكّن الوزارة / سلطة المياه من إنجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة، مثمنة تعاون الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والمجلس القضائي، وكذلك وسائل الإعلام، إضافة إلى مختلف أطياف المجتمع.
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