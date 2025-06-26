ضبط شاحنة تسببت بتلف 15كم من الطريق الصحراوي

وذكرت الوزارة في بيان، أن سائق الشاحنة بعد تلف أحد الإطارات واصل قيادة شاحنته، بالرغم من أن إحدى الفرق الميدانية التابعة للوزارة، قد أوقفته وعرضت المساعدة عليه، إلا أنه استمر بالمسير، معرضَا أجزاء من الطريق للتلف.
وأكدت الوزارة، أنه تم ضبط السائق وحجز الشاحنة وسيتم التعامل معه حسب الأصول وإحالته للقضاء بدعوى إتلاف ممتلكات عامة.
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