ضبط شاحنة تسببت بتلف 15كم من الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- تعاملت فرق وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، مع سائق شاحنة تسببت بتلف 15كم من الطريق الصحراوي.

اضافة اعلان



وذكرت الوزارة في بيان، أن سائق الشاحنة بعد تلف أحد الإطارات واصل قيادة شاحنته، بالرغم من أن إحدى الفرق الميدانية التابعة للوزارة، قد أوقفته وعرضت المساعدة عليه، إلا أنه استمر بالمسير، معرضَا أجزاء من الطريق للتلف.