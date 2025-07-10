طلبة "التوجيهي" يختتمون امتحاناتهم اليوم الخميس

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن جلسة الامتحان تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما أشارت إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 19 حزيران الماضي، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.
ورجحت الوزارة إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل، مؤكده أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.
-
أخبار متعلقة
-
تربية الكرك تنعى طالبة بالصف الأول
-
فصل للكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)
-
رئيس الوزراء يوجه بتسريع إنجاز مراحل مشروع تطوير معبر حدود الدرة في العقبة
-
السير تكشف سبب حادث التدهور الذي أدى لوفاة على نزول العدسية الأربعاء
-
الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي بالولايات المتحدة
-
الملك يلتقي وزير الخزانة الأمريكي
-
لجان بلديات تعقد أولى اجتماعاتها
-
الرزاز يدعو لبناء مشروع وطني شامل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية