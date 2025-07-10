الخميس 2025-07-10 10:08 ص
 

طلبة "التوجيهي" يختتمون امتحاناتهم اليوم الخميس

ت
أرشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 07:41 ص

الوكيل الإخباري- يختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، اليوم الخميس، آخر امتحاناتهم لدورة 2025، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

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وقالت وزارة التربية والتعليم، إن جلسة الامتحان تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما أشارت إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 19 حزيران الماضي، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.


ورجحت الوزارة إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل، مؤكده أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.

 
 
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