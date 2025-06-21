السبت 2025-06-21 02:55 م
 

طلبة توجيهي: امتحان العربي من سهل إلى متوسط

وأن الأسئلة منها السهل ومنها المتوسط.
تعبيرية
 
السبت، 21-06-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   قال طلبة الثانوية العامة " التوجيهي" إن امتحان مبحث اللغة العربية اليوم  السبت مستواه من سهل إلى متوسط.

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وأضافوا لـ "الوكيل الاخباري" أن جميع الأسئلة من ضمن المنهاج وأن الأسئلة منها السهل ومنها المتوسط.

 

وتفاوتت آراء الطلبة  حيال "الوقت" إذ اعتبره البعض أنه غير كافٍ والبعض الآخر وصفه انه كاف.


وتوجه 167459طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، وذلك من أصل 209871 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 147461من الطلبة النظاميين، و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.

 
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