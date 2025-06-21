طلبة توجيهي: امتحان العربي من سهل إلى متوسط

الوكيل الإخباري- قال طلبة الثانوية العامة " التوجيهي" إن امتحان مبحث اللغة العربية اليوم السبت مستواه من سهل إلى متوسط.

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وأضافوا لـ "الوكيل الاخباري" أن جميع الأسئلة من ضمن المنهاج وأن الأسئلة منها السهل ومنها المتوسط.

وتفاوتت آراء الطلبة حيال "الوقت" إذ اعتبره البعض أنه غير كافٍ والبعض الآخر وصفه انه كاف.