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طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 تباشر أعمالها

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 تباشر أعمالها
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 تباشر أعمالها
 
الإثنين، 21-07-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري-   باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 أمس الأحد، استقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في إطار الجهود الأردنية المستمرة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب التي يشهدها القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى: "تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في قطاع غزة، بدأت الطواقم الطبية عملها في استقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية، بجهود طبية عالية، تعتز بوجودها على أرض القطاع، وتعمل بكل تميز وكفاءة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين".


من جانبه، أوضح مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية تعاملت مع أكثر من ألف حالة مرضية، ضمن عيادات متخصصة تغطي مختلف المجالات الطبية، وتعمل على مدار الساعة.

 
 
gnews

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