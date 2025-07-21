طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 تباشر أعمالها

وقال قائد قوة المستشفى: "تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في قطاع غزة، بدأت الطواقم الطبية عملها في استقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية، بجهود طبية عالية، تعتز بوجودها على أرض القطاع، وتعمل بكل تميز وكفاءة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين".
من جانبه، أوضح مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية تعاملت مع أكثر من ألف حالة مرضية، ضمن عيادات متخصصة تغطي مختلف المجالات الطبية، وتعمل على مدار الساعة.
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