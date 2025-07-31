عطاء لتوسعة وتحديث مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء

وبحسب وثيقة العطاء التي نشرتها الدائرة على موقعها الرسمي، يتضمن العمل الإشراف على إعادة تأهيل المبنى القائم لمستشفى الأمير فيصل/ ياجوز بمساحة 2430 مترا مربعا وأعمال توسعة مكونة من مبنى بأربعة طوابق بمساحة 5885 مترا مربعا يشمل جميع الأعمال وحسب ماهو وارد في وثائق العطاء.
ودعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية بالفئة الأولى (أ) بالائتلاف مع المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية السعودية المصنفة في مجال الأبنية بالفئة الأولى في المملكة العربية السعودية وبموجب شهادة تصنيف سارية المفعول، الراغبين بالمشاركة في هذه الدعوة سحب نسخ المناقصة من موقع دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد المقبل أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).
-
أخبار متعلقة
-
المستحقون لقرض الاسكان العسكري - اسماء
-
نائب الرئيس الفلسطيني: الأردن ومصر يحملان عبء استقرار المنطقة
-
تفعيل خطي السلط والكرك ضمن مشروع النقل بين عمّان والمحافظات اليوم
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
-
انطلاق امتحانات التوجيهي بالنظام الجديد اليوم
-
محافظ إربد يتفقد النزل البيئي بمحمية غابات اليرموك
-
انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي
-
بدء المرحلة الميدانية مشروع مرصد شبابي لأداء البلديات في إربد