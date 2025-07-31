عطاء لتوسعة وتحديث مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن طرحها العطاء المركزي الخاص بالإشراف على توسعة وتحديث مستشفى الأمير فيصل ياجوز/ الزرقاء ضمن مشروعات منحة الصندوق السعودي للتنمية.

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وبحسب وثيقة العطاء التي نشرتها الدائرة على موقعها الرسمي، يتضمن العمل الإشراف على إعادة تأهيل المبنى القائم لمستشفى الأمير فيصل/ ياجوز بمساحة 2430 مترا مربعا وأعمال توسعة مكونة من مبنى بأربعة طوابق بمساحة 5885 مترا مربعا يشمل جميع الأعمال وحسب ماهو وارد في وثائق العطاء.