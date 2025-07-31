الخميس 2025-07-31 11:44 ص
 

عطاء لتوسعة وتحديث مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء

مستشفى الأمير فيصل
مستشفى الأمير فيصل
 
الخميس، 31-07-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن طرحها العطاء المركزي الخاص بالإشراف على توسعة وتحديث مستشفى الأمير فيصل ياجوز/ الزرقاء ضمن مشروعات منحة الصندوق السعودي للتنمية.

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وبحسب وثيقة العطاء التي نشرتها الدائرة على موقعها الرسمي، يتضمن العمل الإشراف على إعادة تأهيل المبنى القائم لمستشفى الأمير فيصل/ ياجوز بمساحة 2430 مترا مربعا وأعمال توسعة مكونة من مبنى بأربعة طوابق بمساحة 5885 مترا مربعا يشمل جميع الأعمال وحسب ماهو وارد في وثائق العطاء.


ودعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية بالفئة الأولى (أ) بالائتلاف مع المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية السعودية المصنفة في مجال الأبنية بالفئة الأولى في المملكة العربية السعودية وبموجب شهادة تصنيف سارية المفعول، الراغبين بالمشاركة في هذه الدعوة سحب نسخ المناقصة من موقع دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد المقبل أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).

 
 
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