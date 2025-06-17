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عطلة رسميَّة في 26 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجريَّة

عطلة
عطلة
 
الثلاثاء، 17-06-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في بلاغ رسمي، تعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الخميس السَّادس والعشرين من حزيران الجاري، الموافق للأول من محرَّم لسنة 1447 هجريَّة؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة.

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واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


وإحياءً لهذه المناسبة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطائها حقها، وإظهارها بما يليق بها.

 
gnews

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