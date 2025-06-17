عطلة رسميَّة في 26 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجريَّة

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
وإحياءً لهذه المناسبة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطائها حقها، وإظهارها بما يليق بها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر ويؤكد استمرار تطوير البنية التحتية
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
وزير المياه : الفوترة الشهرية خفضت الهدر المائي
-
قريباً "عيون الصقر" إنتاج القوات المسلحة الأردنية
-
اطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
-
إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات لتحذير المواطنين
-
منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك
-
لقاء توعوي في الطفيلة حول الكشف المبكر عن السرطان