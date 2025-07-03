عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة

الوكيل الإخباري- أجرى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأميرة بسمة والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة اليرموك، الدكتور محمود شطناوي، عملية جراحية ناجحة تم من خلالها استئصال تسوس في الأذن الوسطى لمريضة باستخدام المنظار الجراحي.

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وقال مدير عام مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور إبراهيم شهابات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إنه تم إدخال المنظار الجراحي أخيراً في العمليات الدقيقة للأذن في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث يُعد هذا الإنجاز ضمن سلسلة نجاحات حرصت وزارة الصحة على تحقيقها بهدف تحسين جودة الخدمات وتقديم الرعاية الطبية المثلى للمواطنين.