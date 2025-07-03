عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة

وقال مدير عام مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور إبراهيم شهابات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إنه تم إدخال المنظار الجراحي أخيراً في العمليات الدقيقة للأذن في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث يُعد هذا الإنجاز ضمن سلسلة نجاحات حرصت وزارة الصحة على تحقيقها بهدف تحسين جودة الخدمات وتقديم الرعاية الطبية المثلى للمواطنين.
بدوره، قال الشطناوي إن العملية أُجريت لمريضة كانت تعاني من التهاب مزمن في الأذن الوسطى وتآكل في عظيمات السمع، مبيناً أن تقنية جراحة الأذن بالمنظار تتميز بدقتها العالية وسرعة تعافي المريض، حيث تُجرى من خلال فتحة الأذن الطبيعية دون الحاجة إلى شق جراحي خلف صيوان الأذن، مما يقلل من المضاعفات ويسرع عودة المريض إلى حياته الطبيعية، مؤكداً أن المريضة غادرت المستشفى في نفس اليوم وهي بحالة صحية مستقرة.
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