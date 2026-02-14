عواصف رملية في الأزرق والصفاوي بفعل هبات رياح قوية

02:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764268 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، بما فيها مناطق الأزرق والصفاوي، اليوم السبت، نشاطا ملحوظا في سرعة الرياح، ترافق مع هبات قوية تجاوزت أحيانا 60 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى تشكل عواصف رملية وتدن واضح في مدى الرؤية الأفقية، وصل في بعض الفترات إلى حد انعدامها. اضافة اعلان





وتسود أجواء مغبرة في العاصمة عمان والعديد من مناطق المملكة، مع نشاط في سرعة الرياح، ما يؤدي إلى تدن واضح في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية والمكشوفة.



ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق المكشوفة، وتجنب السير على الطرق التي تشهد تدنيا كبيرا في مدى الرؤية.



وأهابت بالمواطنين ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الوقائية في ظل الأجواء المغبرة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، خاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والعيون، وإغلاق النوافذ بإحكام للحد من تسرب الغبار إلى المنازل، وارتداء الكمامات عند الاضطرار إلى الخروج، لا سيما لمرضى الربو والحساسية، إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل.



وأكدت أهمية توخي السائقين أقصى درجات الحذر أثناء القيادة نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب السرعات العالية، خصوصا على الطرق الخارجية.





تم نسخ الرابط





