عواصف رملية في الأزرق والصفاوي بفعل هبات رياح قوية

وتسود أجواء مغبرة في العاصمة عمان والعديد من مناطق المملكة، مع نشاط في سرعة الرياح، ما يؤدي إلى تدن واضح في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية والمكشوفة.
ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق المكشوفة، وتجنب السير على الطرق التي تشهد تدنيا كبيرا في مدى الرؤية.
وأهابت بالمواطنين ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الوقائية في ظل الأجواء المغبرة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، خاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والعيون، وإغلاق النوافذ بإحكام للحد من تسرب الغبار إلى المنازل، وارتداء الكمامات عند الاضطرار إلى الخروج، لا سيما لمرضى الربو والحساسية، إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل.
وأكدت أهمية توخي السائقين أقصى درجات الحذر أثناء القيادة نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب السرعات العالية، خصوصا على الطرق الخارجية.
