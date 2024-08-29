فريق تمكين المنشآت المملوكة للسيدات يعقد اجتماعه الثاني

الوكيل الإخباري-عقد الفريق الوطني المعني بتمكين المنشآت المملوكة للسيدات، والذي شكلته وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اجتماعه الثاني اليوم الخميس، بهدف متابعة تنفيذ مقترحات فرق العمل الفنية المنبثقة عنه.

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وبحسب بيان، أكدت الأمين العام للوزارة، دانا الزعبي، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجماعي للفريق الوطني على المستوى الاستراتيجي، والبدء بتنفيذ عمل الفرق الفنية لمساعدة سيدات الأعمال في الوصول إلى مختلف الفرص الاقتصادية.