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فريق تمكين المنشآت المملوكة للسيدات يعقد اجتماعه الثاني

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
الخميس، 29-08-2024 05:58 م

الوكيل الإخباري-عقد الفريق الوطني المعني بتمكين المنشآت المملوكة للسيدات، والذي شكلته وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اجتماعه الثاني اليوم الخميس، بهدف متابعة تنفيذ مقترحات فرق العمل الفنية المنبثقة عنه.

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وبحسب بيان، أكدت الأمين العام للوزارة، دانا الزعبي، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجماعي للفريق الوطني على المستوى الاستراتيجي، والبدء بتنفيذ عمل الفرق الفنية لمساعدة سيدات الأعمال في الوصول إلى مختلف الفرص الاقتصادية.

 

وأشارت إلى أن الفريق اتفق على اعتماد 5 فرق فرعية، وهي: فريق تعزيز بيئة الأعمال، وفريق الوصول إلى التمويل، وفريق تعزيز الصادرات والوصول إلى الأسواق، وفريق توظيف التجارة الالكترونية في منظومة الأعمال، وفريق تعزيز القدرات وتنمية المهارات.

 

 
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