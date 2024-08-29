فريق تمكين المنشآت المملوكة للسيدات يعقد اجتماعه الثاني

وبحسب بيان، أكدت الأمين العام للوزارة، دانا الزعبي، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجماعي للفريق الوطني على المستوى الاستراتيجي، والبدء بتنفيذ عمل الفرق الفنية لمساعدة سيدات الأعمال في الوصول إلى مختلف الفرص الاقتصادية.
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