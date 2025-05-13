فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وبينت ان سبب الفصل يعود لكهربة شبكة ومحطة جديدة وعمل صيانة شاملة للشبكة.
المناطق المتأثرة: بئر مذكور / الغمر
سبب الفصل: تركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة
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