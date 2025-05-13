فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الطفيلة على يوم غد الأربعاء من الساعة 5:00 صباحا الى الساعة 11:00 صباحا عن المناطق "جامعة الطفيلة التقنية / المخابرات / كازية المناصير".

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وبينت ان سبب الفصل يعود لكهربة شبكة ومحطة جديدة وعمل صيانة شاملة للشبكة.

كما شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في العقبةيوم غد الاربعاء من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا.



المناطق المتأثرة: بئر مذكور / الغمر