الثلاثاء 2025-05-13 11:24 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الطفيلة على يوم غد الأربعاء من الساعة 5:00 صباحا الى الساعة 11:00 صباحا عن المناطق "جامعة الطفيلة التقنية / المخابرات / كازية المناصير".

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وبينت ان سبب الفصل يعود لكهربة شبكة ومحطة جديدة وعمل صيانة شاملة للشبكة.

 

كما شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في العقبةيوم غد الاربعاء من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا.


المناطق المتأثرة: بئر مذكور / الغمر


سبب الفصل: تركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة

 
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