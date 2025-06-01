فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

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الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي على مغذي السلطاني يوم غد الإثنين من الساعة 10:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

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