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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 01-06-2025 09:03 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي على مغذي السلطاني يوم غد الإثنين من الساعة 10:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

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المناطق المتأثرة: منطقة الأبيض كاملة / شركة جاما التركية الأبيض / جميع آبار مياه الأبيض / محطة محروقات الأبيض / استراحة مثلث الأبيض / آبار محي كاملة / محطة مياه محي الرئيسية / بلدة محي / بلدة الحامدية / مخلط فيصل الطراونة / مخلط عيسى الطراونة / أبراج اتصالات الأبيض /سكة حديد العقبة / الصندوق الاردني الهاشمي المشروع الزراعي الأبيض / المسمر / بئر أحمد الطراونة.


وبينت ان سبب الفصل يعود الى  نقل عامود متوسط + أعمال صيانة على المغذي

 
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