فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق في إربد والمفرق الخميس

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أن الفصل سيشمل في محافظة إربد كلاً من: شارع الهاشمي، شارع سيف الدولة الإسلامية - حي الروضة، شارع المعتصم، شارع تونس، وشارع عبدالله بن مسعود، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
كما سيشمل الفصل في محافظة المفرق منطقة قاسم البلد، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة بحادث دهس مؤسف في شارع الجاردنز
-
وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان
-
وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته
-
إجلاء مئات السياح من البترا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول
-
الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب في المنطقة العسكرية الشرقية
-
الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا
-
"الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة
-
نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك