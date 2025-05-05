الإثنين 2025-05-05 08:59 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق في إربد والمفرق الخميس

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 05-05-2025 07:26 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء محافظة إربد أنها ستنفذ أعمال صيانة على شبكتها الكهربائية يوم الخميس الموافق 8 أيار 2025، مما يستدعي فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظتي إربد والمفرق.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أن الفصل سيشمل في محافظة إربد كلاً من: شارع الهاشمي، شارع سيف الدولة الإسلامية - حي الروضة، شارع المعتصم، شارع تونس، وشارع عبدالله بن مسعود، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

كما سيشمل الفصل في محافظة المفرق منطقة قاسم البلد، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.


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