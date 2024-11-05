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فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى 3:30 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الثلاثاء، 05-11-2024 05:28 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غدا الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق الشونة الشمالية، والعدسية، والمخيبا التحتا، والمخيبا الفوقا.

 
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