فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى 3:30 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق الشونة الشمالية، والعدسية، والمخيبا التحتا، والمخيبا الفوقا.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يتَّخذ جملة من القرارات
-
محافظ الطفيلة يؤكد أهمية ودور صندوق "جهد" في تحقيق التنمية المستدامة
-
الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية
-
اتفاقية بين وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد لتمويل برنامج "إربد 42"
-
اتفاقية لدمج أفراد أسر منتفعة من المعونة الوطنية بسوق العمل
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جامعة العلوم التطبيقية وشباب عجلون
-
إرادة مـلكية بترفيعات بالأجهزة الأمنية
-
مواطنون في بلعما يطالبون بتحسين خدمات المياه