فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة غدا الاثنين (أسماء)

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الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وجرش واربد والكرك غدا لغايات اعمال صيانة





وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا :

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