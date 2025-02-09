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فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة غدا الاثنين (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 07:55 ص

الوكيل الإخباري-  اعلنت  شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وجرش واربد والكرك غدا  لغايات اعمال صيانة
 

وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا  :

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