 
السبت 2024-11-02 09:17 م
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غدا

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
السبت، 02-11-2024 08:53 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي ، يوم غد الأحد ، عن منطقتي الغدير الأخضر والغدير الأبيض في محافظة المفرق .

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وقالت الشركة في بيان ، إن فصل التيار المبرمج عن المنطقتين يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات ، وستكون مدته من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 مساء .

 
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