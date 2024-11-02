فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي ، يوم غد الأحد ، عن منطقتي الغدير الأخضر والغدير الأبيض في محافظة المفرق .

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