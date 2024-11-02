فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غدا

وقالت الشركة في بيان ، إن فصل التيار المبرمج عن المنطقتين يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات ، وستكون مدته من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 مساء .
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