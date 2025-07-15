فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد الأربعاء

الوكيل الإخباري- أبلغت شركة كهرباء إربد، بلدية إربد الكبرى، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق تابعة لحدود البلدية، يوم غد الأربعاء، تشمل قرب إشارة بردى، ودوار الثقافة، وشارع وصفي التل، وغرب وجنوب حدائق الملك عبد الله الثاني.

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وقالت الشركة إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من 8 صباحا وحتى 6 مساءً.