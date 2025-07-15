فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد الأربعاء

وقالت الشركة إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من 8 صباحا وحتى 6 مساءً.
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