فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً

وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل سيكون من 9.30 صباحا ولغاية 4 عصرا، وسيشمل مناطق، بليلا الحي الجنوبي، وبليلا طريق إربد عمان، وكفرخل، ومبنى بلدية النسيم منطقة كفر خل ومنطقة بليلا ، مركز صحي بليلا.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام ينفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء
-
الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة
-
محافظ مادبا يتفقد مصابي سقوط شظايا صاروخ في لواء ذيبان
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
"الكهرباء الوطنية": مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لقرابة 30 يوما
-
"الطيران المدني": الأجواء الأردنية مفتوحة وحركة الطيران مستقرة
-
الأمن: 5 إصابات بسقوط شظايا في شمال ووسط المملكة
-
الهاشمية للمصابين العسكريين تزور منتسبيها في جرش وعجلون