الأحد 2026-03-01 11:46 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا في مناطق بالمملكة
تعبيرية
 
الأحد، 01-03-2026 10:33 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل سيكون من 9.30 صباحا ولغاية 4 عصرا، وسيشمل مناطق، بليلا الحي الجنوبي، وبليلا طريق إربد عمان، وكفرخل، ومبنى بلدية النسيم منطقة كفر خل ومنطقة بليلا ، مركز صحي بليلا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ "الوكيل" : لا تعطيل لدوام المدارس الاثنين

أعلام فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

عربي ودولي بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية

الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا

عربي ودولي الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام ينفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء

مقر البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني

ز

شؤون برلمانية مصدر نيابي يرجح مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الأربعاء المقبل

الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة



 






الأكثر مشاهدة