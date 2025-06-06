فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى

وجاءت الأهازيج بأسلوب يجمع بين الروح الوطنية والإيقاع الحماسي، حيث لاقت رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر الجمهور عن إعجابه بها لما تحمله من رسائل تحفيزية.
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