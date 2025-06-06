الجمعة 2025-06-06 08:21 م
 

فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى

النجم الأردني شرارة
النجم الأردني شرارة
 
الجمعة، 06-06-2025 05:49 م
الوكيل الإخباري-  تألق النجم الأردني شرارة في تقديم مجموعة من الأهازيج الجديدة التي كتبها وغناها خصيصًا لدعم لاعبي منتخب النشامى واحتفالاً بتأهلهم لكأس العالم. اضافة اعلان


وجاءت الأهازيج بأسلوب يجمع بين الروح الوطنية والإيقاع الحماسي، حيث لاقت رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر الجمهور عن إعجابه بها لما تحمله من رسائل تحفيزية.
 
gnews

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