كشف سبب انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي

وأضاف جمجوم أن هذا الانخفاض في الأسعار أدى إلى خسائر كبيرة في القطاع، بلغت قرابة نصف مليون دينار يوميا، مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام يباع في السوق ما بين دينار إلى 1.29 دينار، بينما تصل تكلفة الكيلوغرام على مربي الدواجن إلى 1.5 دينار.
كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف ساهم بدوره في زيادة تكلفة الإنتاج، ما أثر على القدرة التنافسية وأضعف إمكانيات تصدير الفائض من الدواجن إلى الخارج.
وأشار جمجوم إلى أن غياب الأمراض من أسباب ارتفاع كمية الدواجن المعروضة في الأسواق، مبينا أنه يتم ذبح ما بين 700 إلى 800 ألف طائر يوميا في السوق المحلية.
